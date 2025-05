Prévia da inflação sobe menos que o previsto em maio, chegando a 0,36%

A- A+

A prévia da inflação de maio, medida pelo IPCA-15, foi de 0,36% no mês de maio, desacelerando pela terceira vez consecutiva após registrar 0,43% em abril. O número veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam 0,44%.



O principal grupo responsável por puxar o índice para baixo foi o de transportes, influenciado pela queda de 11,18% no preço da passagem aérea.

A alimentação em domicílio também teve desaceleração intensa, saindo de 1,29% em abril para 0,30% em maio. Apesar do alívio no índice do mês, a energia elétrica residencial teve alta de 1,68% no preço, influenciada pela mudança na bandeira tarifária.

No ano, o acumulado ficou em 2,80%, enquanto o acumulado em 12 meses foi de 5,40%, ainda acima da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM). Em maio de 2024, o IPCA-15 havia registrado alta de 0,44%.

