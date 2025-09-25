A- A+

Inflação Prévia da inflação volta a subir em agosto, com aumento da conta de luz Índice subiu 0,48%, mas ficou abaixo da expectativa de mercado

A prévia da inflação voltou a subir em setembro. O IPCA-15 teve alta de 0,48%, após queda no mês anterior. A principal razão para o aumento foi a conta de luz, que havia trazido alívio para o índice em agosto. Ainda assim, a expansão veio abaixo das previsões de mercado.



A previsão da mediana pata o indicador, de acordo com o Valor Data, era de avanço de 0,52%.

Com o fim do bônus de Itaipu, a energia elétrica foi a grande pressão para o IPCA-15.

Veja também