Inflação

Prévia da inflação volta a subir em agosto, com aumento da conta de luz

Índice subiu 0,48%, mas ficou abaixo da expectativa de mercado

Os consumidores de energia elétrica pagarão em 2025 o total de R$ 103,6 bilhões referente às ineficiências e subsídios que encarecem a conta de luz.Os consumidores de energia elétrica pagarão em 2025 o total de R$ 103,6 bilhões referente às ineficiências e subsídios que encarecem a conta de luz. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A prévia da inflação voltou a subir em setembro. O IPCA-15 teve alta de 0,48%, após queda no mês anterior. A principal razão para o aumento foi a conta de luz, que havia trazido alívio para o índice em agosto. Ainda assim, a expansão veio abaixo das previsões de mercado.
 

A previsão da mediana pata o indicador, de acordo com o Valor Data, era de avanço de 0,52%.

Com o fim do bônus de Itaipu, a energia elétrica foi a grande pressão para o IPCA-15.

