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BRASIL Prévia do PIB: atividade econômica cresce 0,8% em janeiro, indica Banco Central Indicador que antecipa o desempenho da economia mostra avanço puxado por serviços e indústria no início de 2026

A atividade econômica brasileira cresceu 0,8% em janeiro de 2026 na comparação com dezembro, considerando os dados com ajuste sazonal, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central.

O indicador é conhecido como uma espécie de “prévia do PIB”, pois acompanha mensalmente o desempenho da economia antes da divulgação oficial do Produto Interno Bruto (PIB), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do mês foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que registrou alta de 0,8%, e pela indústria, que avançou 0,4%. Já a agropecuária apresentou queda de 1,5% no período. O componente de impostos sobre produtos teve crescimento de 0,5%.

Quando se desconsidera o desempenho da agropecuária, o indicador mostra avanço ainda maior, de 0,9% em janeiro, sinalizando um início de ano mais favorável para os demais setores da economia.





Na comparação com janeiro de 2025, a atividade econômica registrou crescimento de 1%. Já no acumulado de 12 meses até janeiro, a alta foi de 2,3%, segundo o Banco Central.

Considerando o trimestre encerrado em janeiro, o indicador também aponta avanço de 0,8% em relação ao trimestre anterior.

O IBC-Br reúne dados de setores como indústria, comércio, serviços e agropecuária para medir o ritmo da economia de forma mais rápida. Embora utilize um conjunto menor de informações do que o PIB oficial, o índice é divulgado mensalmente e serve como um termômetro da atividade econômica enquanto o dado oficial ainda não foi publicado.

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