política monetária "Prévia" do PIB avança mais que o dobro que o esperado em abril Indicador sobe 0,56% no mês, acima da projeção de 20% do mercado

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), visto como uma prévia do PIB, registrou alta de 0,56% no quarto mês do ano, melhor que o esperado pelo mercado, que projetava alta de 0,20%.

Assim como o PIB divulgado pelo IBGE, o indicador do BC incorpora estimativas para áreas como indústria, agropecuária, serviços, mas não considera o lado da demanda - que é mensurado no cálculo do Produto Interno Bruto.

Além de "prever" o direcionamento do PIB, o IBC-Br é também referência para a política monetária do Banco Central, na definição da taxa básica de juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa de juros, será no dia 21 de junho.

