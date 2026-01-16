"Prévia do PIB" cresce 0,7% em novembro de 2025, mostra Banco Central

A- A+

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), usado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 0,7% em novembro de 2025 na comparação com outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC). O resultado marca a primeira alta mensal do indicador em três meses.



O último avanço havia ocorrido em agosto, quando o índice subiu 0,4%. A leitura de novembro indica uma reação pontual da atividade econômica após um período de perda de fôlego no segundo semestre.



Na comparação com novembro de 2024, o IBC-Br registrou alta de 1,2%, sem ajuste sazonal. No acumulado em 12 meses, o indicador mostra crescimento de 2,4%, o que indica que a economia segue em expansão, embora em ritmo mais moderado.





O avanço do IBC-Br no mês foi puxado principalmente pela indústria, que cresceu 0,8%, e pelos serviços, com alta de 0,6%. A agropecuária, por sua vez, teve queda de 0,3% em novembro. Os impostos sobre produtos, que refletem o nível de atividade econômica, também contribuíram positivamente para o resultado.



O IBC-Br reúne informações da agropecuária, indústria, serviços e arrecadação de impostos e é acompanhado de perto por analistas por antecipar a tendência do PIB, calculado oficialmente pelo IBGE.



Apesar da alta em novembro, o Banco Central avalia que uma desaceleração da atividade econômica ao longo de 2025 já era esperada, diante do nível elevado da taxa básica de juros. A Selic está em 15% ao ano. Em comunicados recentes, a autoridade monetária tem reforçado que um ritmo mais fraco de crescimento é considerado necessário para a convergência da inflação à meta de 3%. O mercado financeiro projeta crescimento do PIB de 2,26% em 2025, abaixo dos 3,4% registrados em 2024.

