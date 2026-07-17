'Prévia do PIB': economia brasileira cresce 0,1% em maio, divulga BC

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O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 0,1% em maio, em relação ao mês anterior, divulgou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

O IBC-Br funciona como um termômetro da atividade econômica, e reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária. O índice é ajustado para compensar variações sazonais, como feriados e férias, permitindo uma comparação mais precisa entre os períodos.

O resultado representa um aumento de 0,8 ponto percentual na comparação com maio de 2025, quando índice teve uma queda de 0,7%.

O setor da indústria puxou a oscilação para cima, com uma alta de 0,4%, seguido por serviços (+0,1%). A agropecuária, por outro lado, recuou 1%.

No trimestre encerrado em maio de 2026 ante o trimestre terminado em fevereiro de 2026, o IBC-Br apresentou alta de 0,7%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%.

Em 2025, o índice encerrou o ano com uma alta acumulada de 2,45% na série sem ajuste sazonal. Em 2026, fatores como os efeitos da guerra no Irã devem ajudar a desacelerar este crescimento.

O Banco Central estima que o PIB do Brasil deve crescer 2% neste ano. A projeção, que antes era de 1,6%, foi revisada para cima em março. Em relatório, a autoridade monetária cita medidas de estímulo do governo que devem gerar maior demanda na economia.

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