A- A+

PIB Prévia do PIB indica retração de 0,15% na economia em março No primeiro trimestre deste ano, houve alta de 2,41%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), visto como uma prévia do PIB, registrou queda de 0,15% em março, na comparação com o segundo mês do ano. AA retração veio abaixo das projeções do mercado, que indicavam baixa de 0,30%. No primeiro trimestre deste ano, houve alta de 2,41%.

Os dados foram divulgados pelo BC nesta sexta-feira. No último levantamento, houve surpresa com alta de 3,32% em fevereiro ante janeiro, o que levou bancos e consultorias a revisarem para cima as projeções de crescimento econômico no primeiro trimestre e até no ano fechado.

O índice do Banco Central, assim como o PIB divulgado pelo IBGE, incorpora estimativas para áreas como indústria, agropecuária, serviços, mas não considera o lado da demanda - que é mensurado no cálculo do Produto Interno Bruto.

Além de "prever" o direcionamento do PIB, divulgado pelo IBGE, o IBC-Br é também referência para a política monetária do Banco Central, na definição da taxa básica de juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a política monetária, será no dia 21 de junho.

O dado positivo do índice econômico pode se refletir em mais aperto monetário. No levantamento do mês passado, o crescimento mais forte da economia teve influência do setor de serviços, que está sendo analisado com lupa pelo Banco Central. Uma demanda crescente em serviços reforça a tese de que a batalha contra a inflação não foi vencida.

Veja também

CÚPULA Xi Jinping defende cooperação econômica plena entre China e Ásia Central