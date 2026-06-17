A- A+

BANCO CENTRAL "Prévia do PIB", índice do BC aponta crescimento da economia de 0,5% em abril No trimestre encerrado em abril de 2026 ante o trimestre encerrado em janeiro deste ano, 2026, o IBC-Br apresentou alta de 1,2%.

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,5% em abril, em relação ao mês anterior, segundo o Banco Central (BC). No trimestre encerrado em abril de 2026 ante o trimestre encerrado em janeiro deste ano, 2026, o IBC-Br cresceu 1,2%.

Em abril, a indústria registrou variação de 0,4%, serviços e agropecuária ficou estagnada. O IBC-Br excluindo a agropecuária avançou 0,4% no mês, descontando fatores sazonais.

Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,6%.

O IBC-Br funciona como um termômetro da atividade econômica, que reúne dados dos setores da indústria, do comércio, de serviços e da agropecuária. Divulgado mensalmente, o indicador ajuda a acompanhar o desempenho da economia brasileira de forma mais rápida e frequente.

Já o resultado do PIB, divulgado pelo IBGE dispõe de um conjunto mais amplo de informações que oferece uma visão consolidada da economia.

Veja também