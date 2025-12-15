A- A+

PRODUTO INTERNO "Prévia do PIB" mostra recuo de 0,2% da economia brasileira em outubro, divulga BC Desaceleração ao final do ano era esperada por Banco Central e mercado por causa do cenário de juros altos

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,2% em outubro, em relação ao mês anterior, divulgou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira. Mesmo assim, o resultado representa um aumento de 0,4% na comparação com o mesmo mês de 2024.

O recuo vem após a atividade econômica fechar o primeiro semestre com alta de 1,3%, na série com ajuste sazonal. Com o resultado de outubro a prévia do PIB alcançou 109,6 pontos.

O IBC-Br é ajustado para compensar variações sazonais, como feriados e férias, permitindo uma comparação mais precisa entre os períodos.

Este é o terceiro mês seguido, desde agosto, em que o índice registra queda. Na parcial do ano, a alta do indicador foi de 2,4% e, em doze meses até outubro de 2025, o crescimento foi 2,5%.

O próprio Banco Central e o mercado financeiro esperam um ritmo de crescimento mais moderado nestes últimos meses do ano em função de um cenário de juros altos. As projeções apontam que o PIB deve crescer cerca de 2% em 2025, abaixo dos 3,4% registrados em 2024.

Em outubro, o setor da indústria puxou a oscilação, com uma queda de 0,7% no mês, seguido por serviços (-0,2%). Enquanto isso, o setor agropecuário foi o único que registro um avanço no mês, de 3,1%.

