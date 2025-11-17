Seg, 17 de Novembro

PRODUTO INTERNO

Prévia do PIB recua 0,9% no 3º trimestre, aponta Banco Central

Mercado financeiro espera que o PIB cresça 2,16% em 2025

Banco CentralBanco Central - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

A atividade econômica do país diminuiu entre julho e setembro. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central, o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) — um indicador que funciona como uma prévia do PIB — apontou queda de 0,9% no terceiro trimestre, já com os ajustes necessários para comparar períodos diferentes.

Isso significa que a economia produziu menos do que no trimestre anterior. O resultado oficial do PIB, calculado pelo IBGE, será divulgado em 4 de dezembro, mas o IBC-Br costuma antecipar a tendência do número final.

Mesmo com a queda no trimestre, as projeções para o ano indicam crescimento, embora em um ritmo menor do que no ano passado.

O mercado financeiro espera que o PIB cresça 2,16% em 2025.

Em 2024, o crescimento foi maior, de 3,4%.

O Banco Central projeta expansão de 2% neste ano.

Os números mostram que a economia continua avançando, mas de forma mais moderada.

A perda de ritmo não é inesperada. Ela faz parte da estratégia do Banco Central para controlar a inflação e aproximá-la da meta de 3% ao ano.

Para isso, a instituição mantém a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, o nível mais alto em quase 20 anos. Juros altos tornam empréstimos e financiamentos mais caros, o que reduz o consumo e os investimentos de empresas e famílias.

Com menor atividade econômica, os preços tendem a subir mais devagar, o que ajuda no combate à inflação.

