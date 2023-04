A- A+

PIB Prévia do PIB registra alta de 3,32% em fevereiro de 2023, maior avanço desde 2020 Foi o maior crescimento percentual desde junho de 2020, quando índice subiu 4,85%

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado uma prévia do PIB, registrou alta de 3,32% em fevereiro de 2023, em relação ao primeiro mês do ano. Os dados foram divulgados pela autoridade monetária nesta sexta-feira.

É o maior crescimento percentual desde junho de 2020, que subiu 4,85% na comparação com maio do mesmo ano. Foi um período de quedas na atividade, provocadas pelas paralisações devido à pandemia de Covid-19.

Com exceção de dezembro do ano passado, de agosto de 2022 a janeiro de 2023 só houve queda na atividade econômica, conforme o índice levantado pelo Banco Central.

O indicador é "dessazonalizado", ou seja, sem efeitos de curto prazo. Sem ajuste sazonal, no acumulado do primeiro bimestre deste ano o IBC-Br avançou 2,87%. Em doze meses até fevereiro apresentou crescimento de 3,08%.

Na comparação com fevereiro de 2022 o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 2,76%.

Veja também

caso americanas CPI das Americanas: entenda como vai funcionar a comissão para investigar o escândalo bilionário