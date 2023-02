A- A+

BRASIL "Prévia" do PIB tem alta de 2,9% em 2022 e indica desaceleração da economia Em 2020 e 2021, respectivamente, houve queda de 4,2% e alta de 4,6%, no cenário influenciado pela pandemia de Covid-19

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado uma prévia do PIB, registrou alta de 2,9% no ano de 2022, conforme dados divulgados pela autoridade monetária nesta quinta-feira (16).

Em 2019, houve aumento de 1,05%. Já em 2020 e 2021, respectivamente, houve queda de 4,2% e alta de 4,6%, no cenário influenciado pela pandemia de Covid-19.

O setor de serviços é um dos principais responsáveis pelos resultados do ano passado, com um avanço após a queda da pandemia. Nos últimos meses, porém, o índice do BC registrou queda.

Em novembro foi registrada retração de 0,55%, a quarta consecutiva na escala mensal. O crédito caro é um dos fatores para o crescimento “moderado” no ano, segundo especialistas.

Para o cálculo do IBC-Br são considerados setores como indústria, agropecuária e serviços. Diferente do PIB, mensurado pelo IBGE, o índice do Banco Central não considera a demanda de consumidores.



O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, será divulgado somente em 2 de março.

