BRASIL 'Prévia do PIB' cresce 0,4% em fevereiro, divulga Banco Central Este foi o segundo mês seguido de expansão no indicador, após alta 0,9% em janeiro

O Banco Central do Brasil (BC) informou nesta sexta-feira que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um “termômetro" do Produto Interno Bruto ( PIB), registrou alta de 0,4% em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior.

Este foi o segundo mês seguido de avanço do indicador. Em janeiro, a expansão registrada foi de 0,9%.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 4,1% segundo o BC.

No acumulado de 12 meses até fevereiro, o crescimento foi de 3,8%.

O Banco Central verifica o volume da produção da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além dos impostos sobre a produção. Porém, o lado da demanda da população não é considerado.

A metodologia do IBGE do PIB é mais abrangente, verificando também o consumo das famílias, gastos do governo, investimentos das empresas, etc.

