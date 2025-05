A- A+

COMPOSIÇÃO Previdência muda composição do CNPS e destina vagas para Fazenda, MPO, Casa Civil e Dataprev O Ministério da Previdência também encaminhou às centrais sindicais um ofício solicitando a substituição dos representantes no CNPS vinculados a entidades investigadas

O Ministério da Previdência confirmou uma mudança na composição do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) para ampliar a participação de outros órgãos do governo. Quatro vagas que eram, até então, destinadas à pasta, passarão a ser ocupadas por representantes da Casa Civil, Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento (MPO) e da Dataprev.

Além disso, o Ministério da Previdência encaminhou às centrais sindicais um ofício solicitando a substituição dos representantes no CNPS vinculados a entidades investigadas por fraudes em descontos associativos.

"Solicitamos das entidades que elas se afastem provisoriamente enquanto durarem as operações (...) Passadas as investigações, serão trazidas de volta para conselho", disse o ministro da pasta, Wolney Queiroz, antes da reunião do CNPS marcada para esta terça-feira, 27.

Questionado sobre o uso de recursos do Tesouro Nacional para ressarcir os aposentados e pensionistas vítimas das fraudes em descontos associativos, Wolney repetiu que o governo ainda não chegou nessa fase de discussão.

Ele disse que o momento atual é de organizar o ressarcimento e repetiu que a ordem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é para que nenhum beneficiário tenha prejuízo.

Veja também