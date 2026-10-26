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Mercado Financeiro

Previsão de crescimento do PIB de 2026 cai de 1,83% para 1,80% no Focus do BC

Respostas foram enviadas pelos economistas ao Banco Central até sexta-feira, 23, antes, portanto, do segundo turno da eleição presidencial

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Previsão de crescimento do PIB de 2026 cai de 1,83% para 1,80% no Focus do BCPrevisão de crescimento do PIB de 2026 cai de 1,83% para 1,80% no Focus do BC - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,83% para 1,80%. Um mês antes, era de 1,86%. Considerando apenas as 72 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,81% para 1,78%.

As respostas foram enviadas pelos economistas ao Banco Central até sexta-feira, 23, antes, portanto, do segundo turno da eleição presidencial.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,32% para 1,31%, na segunda redução consecutiva. Levando em conta apenas as 72 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,31% para 1,24%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 ficou estável em 1,81%. Há um mês, era de 1,83%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 84ª semana seguida.

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