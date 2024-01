A- A+

inflação Previsão de profissionais para inflação na zona do euro em 2024 cai a 2,4%, mostra BCE No levantamento anterior, a previsão era de inflação maior este ano, de 2,7%

A taxa de inflação ao consumidor da zona do euro deverá desacelerar para 2,4% em 2024, segundo pesquisa trimestral de projeções profissionais divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 26. No levantamento anterior, a previsão era de inflação maior este ano, de 2,7%.



A projeção para a inflação de 2025 caiu levemente, de 2,1% para 2%.





No caso de 2026, a previsão inicial da pesquisa do BCE é de inflação de 2%.



Em dezembro de 2023, a inflação anual da zona do euro ficou em 2,9%, ainda bem acima da meta oficial do BCE, de taxa de 2%.

