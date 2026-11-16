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Banco Central Previsão de Selic no fim de 2027 aumenta de 12,50% para 12,75%; 2026 segue em 13,75% Estimativa para 2029 aumentou de 10,25% para 10,50%

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75%. A estimativa indica que o mercado espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte novamente pela estabilidade dos juros na próxima reunião, que será a última do ano e ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro.

No último dia 4, o Comitê decidiu manter a Selic em 13,75%. A decisão interrompeu uma sequência de reduções que começou em março deste ano. Antes do início do ciclo de calibração, o juro estava em 15%. O colegiado não sinalizou por quanto tempo pretende manter a taxa estável.

Considerando apenas as 73 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também seguiu em 13,75%.

Já a mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 subiu de 12,50% para 12,75%. Levando em conta apenas as 73 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana aumentou de 12,75% para 13,00%.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 11,00%. Há quatro semanas, era de 10,50%. A estimativa para 2029 aumentou de 10,25% para 10,50%. Há quatro semanas, era de 10,00%



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