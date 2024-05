A- A+

REFORMA TRIBUTÁRIA Previsão é de que preços de alimentos caiam com reforma tributária, diz Haddad Haddad citou que os itens que compõem a cesta básica receberam um "tratamento especial", com alíquota zerada para produtos essenciais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 8, que espera que o preço dos alimentos caia a partir dos efeitos da reforma tributária sobre o consumo, aprovada pelo governo neste ano. Durante participação no programa Bom dia Ministro, da EBC, Haddad citou que os itens que compõem a cesta básica receberam um "tratamento especial", com alíquota zerada para produtos essenciais.

"E nos que estão fora da cesta básica, mas que são alimentos, vai haver o cashback, para as pessoas que estão no Cadúnico", acrescentou o ministro.

Haddad ainda reforçou que "sabe do compromisso" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no combate à inflação e que o presidente está preocupado com a situação atual do preço dos alimentos, sobretudo após o desastre climático no Rio Grande do Sul.

O ministro ainda pontuou que espera que a taxa básica de juro, a Selic, continue caindo para que se possa construir "uma economia saudável".

Veja também

BRASIL Importação de arroz depende do preço do produto lá fora, diz Haddad