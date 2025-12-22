A- A+

juros Previsão para a Selic no fim de 2026 passa de 12,13% para 12,25% no Focus do BC Para 2025, taxa de juros permanece em 15%

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2026 subiu de 12,13% para 12,25%. Há um mês, estava em 12,00%. Considerando só as 97 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 12,25%.

No último dia 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas seguidas.

Na ata, o colegiado afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 45ª semana seguida.

A mediana para a Selic no fim de 2028 subiu de 9,50% para 9,75%. Há um mês, estava em 9,75%.

