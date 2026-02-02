A- A+

BRASIL Previsão para a Selic no fim de 2026 segue em 12,25% no Focus do BC Em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quinta vez seguida

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%, pela sexta semana consecutiva. Considerando só as 48 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 51ª semana seguida. Considerando só as 42 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana diminuiu de 10,50% para 10,00%.

A mediana para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,00%. Há um mês, estava em 9,75%. Já para 2029, a mediana permaneceu em 9,50%, pela 14ª semana seguida.





Em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quinta vez seguida, mas indicou que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março.

"O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o comunicado da decisão

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



Veja também