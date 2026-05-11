Previsão para a Selic no fim de 2026 segue em 13,00% na pesquisa Focus do BC
Mediana no fim de 2027 subiu de 11,00% para 11,25%
A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,00% pela terceira leitura consecutiva. Há um mês, a estimativa intermediária do mercado era que os juros fechariam o ano em 12,50%. A mediana vem sendo calibrada em meio à pressão inflacionária causada pela disparada dos preços do petróleo.
Considerando só as 82 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim de 2026 aumentou de 13,00% para 13,25%.
A mediana do Focus para a taxa Selic no fim de 2027 subiu de 11,00% para 11,25%. Há um mês, era de 10,50%. Considerando apenas as 80 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana aumentou de 11,00% para 11,25%.
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A projeção para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,00% pela 16ª leitura seguida. A estimativa para 2029 seguiu em 10,00% pela primeira leitura consecutiva. Um mês antes, era de 9,75%.
Na ata de sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) reafirmou serenidade e cautela na condução da política monetária. Também enfatizou que os passos futuros do processo de calibração da Selic poderão incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo.