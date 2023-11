Primeira edição do Jardim Digital acontece nos dias 23 e 24 de novembro, em Belo Jardim

A- A+

Tecnologia

Nos dias 23 e 24 de novembro, o município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, recebe a primeira edição do Jardim Digital, festival de tecnologia, inovação, negócios e marketing digital. O evento tem como proposta impulsionar o potencial disruptivo do município e da região, conectando educação e conhecimento com empreendedores, investidores, pesquisadores e a população.

O Festival vai reunir durante dois dias marcas locais e nacionais, referências em inovação e tecnologia, e palestrantes como Silvio Meira, cientista-chefe da tds.company; Fernando Mazzarolo, VP de Direct to Consumer no Zé Delivery; Caio Misticone, gerente de Engajamento e Parcerias para América Latina da Netflix; Spartacus Pedrosa, diretor executivo do ITEMM; Francisco Dias, gerente de TI da Moura; Arnaldo Xavier, CEO da Rota do Mar; Camila de Oliveira Boschini, analista de Produtividade e Inovação da ABDI, e Rosário Pompeia, diretora de operações da Lefil.

Realizado pela Fundação Bitury, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Belo Jardim, e com apoio do Porto Digital e do Sebrae, o Jardim Digital tem como conceito O futuro no Agreste e o Agreste do futuro.

Belo Jardim é o 10º maior PIB per capita de Pernambuco, sedia a Baterias Moura, referência no ramo de acumuladores e líder na América do Sul, e o Instituto de Tecnologia Mororó Moura (ITEMM), único no Brasil voltado exclusivamente para pesquisas relacionadas à eletrificação veicular e ao armazenamento de energia.

O município abriga os campi do IFPE e da UFRPE, ambos com diversos cursos na área de tecnologia e inovação da região, como engenharia de software, sistemas da informação, Engenharia da Computação, automação industrial, autarquia de educação, faculdades privadas e instituições de formação como Senac e Senai. No Agreste, municípios como Caruaru, Pesqueira e Garanhuns estão produzindo pesquisa, tecnologia e inovação e o polo de confecção tem investido em tecnologia e inovação.

Com uma extensa programação, o Jardim Digital trabalhará com três eixos principais – inovação, negócios e marketing - e trilhas de conhecimento como tecnologia, empreendedorismo, comunicação e marketing, educação, economia criativa e cultura.



As inscrições são gratuitas e o Festival é voltado para estudantes (secundaristas, ensino técnico e universitários), profissionais da economia criativa, empreendedores, startup, investidores e gestores públicos e privados.

A programação conta com diversas atividades como palestras, painéis, oficinas, Hackthon ABDI, exposições de projetos de tecnologia e inovação dos institutos e universidades públicas da região, espaços temáticos, de robótica e de games. Realizado pela Fundação Bitury, entidade sem fins lucrativos, em parceria com o IFPE e a UFRPE (UABJ), o Jardim Digita tem apoio do Porto Digital e do Sebrae e patrocínio de marcas como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e NIC.BR, da Fiepe, da Moura, da Zé Delivery, da Copergas, do Senac e Adepe.

