FUTURO Primeira fábrica de "carros voadores" da Embraer no Brasil será em Taubaté Produzidos pela Eve, primeiros modelos deverão sair da fábrica a partir de 2026

A fabricante de aeronaves Eve, controlada pela Embraer, anunciou, nesta quinta-feira (20), que os "carros voadores" serão produzidos em Taubaté, no interior de São Paulo. Oficialmente chamados de eVTOLs, sigla em inglês para "veículo elétrico de pouso e decolagem vertical", os primeiros modelos deverão sair da fábrica a partir de 2026.

Os carros serão fabricados em uma unidade já existente da Embraer na cidade. O local, no entanto, deverá ser ampliado para receber a nova linha de produção. De acordo com a companhia, o espaço possui "uma logística estratégica", já que tem "fácil acesso por meio de rodovias e proximidade de uma linha ferroviária".

Além disso, as empresas destacaram "outra vantagem significativa", que é "a localização próxima à sede da Embraer em São José dos Campos, e da equipe de engenharia e recursos humanos da Eve, o que facilitará o desenvolvimento e sustentabilidade de novos processos de produção, aumentando a agilidade e a competitividade dentro da empresa".

Embraer acertou com a United para fornecer veículos para transporte urbano nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

"Nosso objetivo é oferecer produtos e serviços seguros ao mercado e ser altamente competitivo em eficiência de produção", ressaltou o co-CEO da Eve, André Stein, explicando que a escolha do local incluiu a avaliação de como o carro poderia ser construído. "A nova linha de montagem está sendo projetada para priorizar segurança, qualidade, eficiência, produtividade e sustentabilidade".

Apesar do anúncio, a Eve e Embraer informaram que a ampliação da fábrica ainda está sujeita a aprovação das autoridades brasileiras. Em junho, a Eve anunciou uma parceria com a empresa americana United Airlines para operar o transporte urbano com os eVTOLs em São Francisco, nos Estados Unidos.

