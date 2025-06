Primeira Feira de Confeitaria Senac reúne grandes nomes do setor, no Centro de Convenções, em Olinda

A- A+

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, será palco de um verdadeiro espetáculo de sabores, técnicas e criatividade com a realização da 1ª Feira de Confeitaria Senac, de 11 a 13 de junho.

O evento acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco, das 14h às 21h, reunindo nomes de destaque da confeitaria local e nacional para compartilhar conhecimentos, tendências, experiências e os segredos por trás de uma das artes culinárias mais fascinantes.

Será um ambiente de aprendizado e troca, voltado tanto para profissionais da área quanto para apaixonados pela confeitaria.

Entre os nomes confirmados na programação estão grandes referências do setor, como a chef confeiteira Tânia Bastos, a também chef confeiteira e empreendedora Carole Crema, a cake designer Cecília Chaves, a professora de Gastronomia Cristianne Barros, a empresária Mara Cakes e o chef Diego Lozano.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão acompanhar palestras, demonstrações e workshops práticos com foco em temas como bolos artísticos, brigadeiros gourmet, cookies, tortas, chocolate, confeitaria vegana, entre outros. Uma excelente oportunidade para quem deseja empreender, aperfeiçoar suas técnicas ou simplesmente mergulhar no universo da confeitaria.

A programação da Feira contempla ainda atividades exclusivas para o público infantil no Espaço Kids, com oficinas e experiências lúdicas voltadas para despertar o interesse das crianças pelo mundo da gastronomia.

Neste encontro, os pequenos poderão participar de oficinas como Brincando com açúcar, com Vania Elihimas; Modelando memórias, com Heleno Júnior; Brincando de enrolar o bolo, com Ana Amélia; e Confeiteiros do amanhã, com Mieres Alencar. Também estão previstas as oficinas Personagens doces, com Eliane Luna; Confeitaria encantada, com Marcela Soares; e Bolinhos de caneca, com Annie Cakes.

Para participar da 1ª Feira de Confeitaria Senac, basta se inscrever gratuitamente no site e doar 2 kg de alimento não perecível no dia do evento, em uma ação solidária que beneficiará o Banco de Alimentos do Sesc. Além disso, quem se inscrever como pessoa jurídica ou MEI receberá uma bolsa personalizada da Feira, a ser retirada no momento do credenciamento. A proposta é valorizar o empreendedorismo e fomentar novas conexões entre profissionais do segmento. Mais informações pelo telefone (81) 3413-6666.

Concurso

Uma das grandes atrações da Feira será o concurso de bolos artísticos, que promete revelar talentos e valorizar a confeitaria pernambucana. A disputa busca destacar a riqueza e diversidade do setor no estado, além de dar visibilidade ao trabalho autoral de confeiteiros e confeiteiras em um espaço de grande circulação.

A competição será dividida em três categorias: Confeitaria para Bolo de Casamento, Confeitaria para Bolos Infantis e Inovação na Confeitaria. Após uma pré-avaliação feita por uma banca técnica, 24 finalistas (8 por categoria) serão selecionados.

Durante os dias do evento, o público visitante poderá votar em seus favoritos por meio de totens interativos no local. Os critérios de avaliação incluem conceito, originalidade, técnica, acabamento e apelo visual. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados, e todos os participantes receberão certificados de participação.

Veja também