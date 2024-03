A- A+

MUNDO Primeira-ministra da Itália pede indenização de R$ 545 mil por vídeos pornô falsos com seu rosto Defesa de Giorgia Meloni afirmou que valor deverá ser doado para um fundo de mulheres vítimas de violência masculina

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, está buscando 100 mil euros (R$ 545 mil) em indenização após vídeos pornográficos deepfake com o rosto dela terem sido publicados na internet. Um homem de 40 anos, suspeito de ter produzido os vídeos, e o pai dele, de 73, estão sob investigação. Ambos são acusados de difamação.

Um conteúdo deepfake é aquele em que o rosto de uma pessoa é digitalmente adicionado ao corpo de outra. No caso de Meloni, as gravações exibiam o rosto da primeira-ministra nos corpos de atrizes de conteúdo adulto e foram veiculadas em uma plataforma dos EUA. O vídeo teve milhões de visualizações nos meses em que ficou no ar.





A polícia conseguiu encontrar os suspeitos após rastrear o dispositivo móvel que foi usado para publicar os vídeos. Segundo a lei italiana, alguns casos de difamação podem ser punidos com sentença de prisão. A equipe jurídica de Meloni afirmou que, se o pedido de indenização for bem-sucedido, ela doará o valor arrecadado para um fundo de apoio a mulheres vítimas de violência masculina.

Maria Giulia Margongiu, advogada da primeira-ministra, declarou que a quantia era “simbólica” e que a demanda por compensação tinha o objetivo de “enviar uma mensagem às mulheres que são vítimas desse tipo de abuso de poder para que não tenham medo de apresentar queixas”. Meloni deve testemunhar perante o tribunal em 2 de julho.

