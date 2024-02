Primeira rede social global, Facebook completa 20 anos

A- A+

O que era um simples ponto de encontro digital entre jovens entrava em cena há 20 anos e acabaria tornando-se, desde então, um gigante das redes sociais, com um apetite insaciável pela sua atenção. Lançado como thefacebook.com por Mark Zuckerberg e três amigos em 4 de fevereiro de 2004, o Facebook foi originalmente restrito a estudantes da Harvard College, tornando-se disponível para estudantes de outras universidades dos EUA antes de ser aberto ao público em 2006.

“Nunca esquecerei o dia em que corri até o laboratório Mac da minha escola e me inscrevi no Facebook”, disse Jasmine Enberg, analista da Insider Intelligence, à AFP. “Você simultaneamente sentiu que fazia parte desta comunidade pequena e exclusiva onde seus pais, avós e professores não faziam – mas também fazia parte de algo muito maior.”

O Facebook tornou-se um local para se conectar com praticamente qualquer pessoa, em qualquer lugar e, em 2023, é usado por mais de 3 bilhões de pessoas mensalmente.

“O Facebook, quando foi lançado, era revolucionário”, disse Enberg. “É difícil exagerar o impacto que o Facebook teve na formação de tudo, desde a cultura pop à política e à forma como nos comportamos online.”

Ela observou o famoso “feed” do Facebook que exibia fotos, comentários ou outras “postagens” que seu algoritmo imaginou que chamariam a atenção dos usuários. Quanto mais os usuários se envolvessem com a rede social, mais ela poderia veicular anúncios lucrativos direcionados à grande quantidade de informações que as pessoas compartilhavam no Facebook.



É creditado, também, por ter ajudado a abrir a porta para que o conteúdo "se tornasse viral" e alimentado a tendência de meios de comunicação apenas online.

Gigante publicitário

O Facebook ganhou má reputação por comprar ou copiar rivais em potencial, agora ostentando uma “família” de aplicativos que inclui Instagram e WhatsApp. Zuckerberg, que ainda dirige a empresa, manteve a estratégia de investir pesadamente para conquistar usuários antes de integrar métodos de ganhar dinheiro que geralmente envolviam anúncios direcionados. Junto com o Google, o Facebook se tornou um gigante da publicidade online.

Em 2022 – um ano mau para a empresa sediada em Silicon Valley – os seus lucros atingiram 23 bilhões de dólares. A plataforma “faz parte do cenário digital”, principalmente para os “millennials” nascidos nas décadas de 1980 ou 1990, segundo Enberg.

“Continua irresistível para os anunciantes, graças ao seu alcance e desempenho”, disse o analista sobre o Facebook.

Um modelo de negócios baseado no uso de dados pessoais das pessoas para oferecer conteúdo mais atraente e anúncios direcionados gerou reclamações e multas no Facebook. Recém-surgidas acusações de que a Rússia utilizou a plataforma para tentar influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2016, o país envolveu-se no escândalo de recolhimento de dados da Cambridge Analytica.

Em 2021, foi criticado por acusações de que os executivos colocavam o lucro na segurança e no bem-estar dos usuários. Apesar de tudo, o Facebook continuou a crescer. E a expansão do titã da tecnologia permitiu-lhe investir em inovações, incluindo inteligência artificial e realidade virtual.

O Facebook mudou o nome de sua empresa controladora para “Meta” no final de 2021, dizendo que isso se devia à visão de Zuckerberg de mundos virtuais imersivos chamados de “metaverso”, sendo a próxima grande plataforma de computação.

"Amigos da minha mãe"

“Podemos estar menos engajados, mas não desistimos porque realmente não há alternativa”, disse Carolina Milanesi, analista da Creative Strategies, sobre o poder de permanência da envelhecida rede social.

O Facebook também chamou a atenção com a adição de “grupos” que permitem aos usuários criar comunidades em torno de interesses comuns, como esportes, celebridades ou agricultura, que se conectam online, mas também no mundo real. Também populares são os recursos do mercado que permitem às pessoas comprar ou vender itens.

“Entrei no Facebook porque sabia que os amigos da minha mãe estariam interessados”, disse a babá californiana Ruby Hammer, de 18 anos, sobre usar a rede social para ganhar dinheiro. “E também, Marketplace, porque estou procurando um carro.”

Hammer se conecta com colegas compartilhando fotos no SnapChat e no Instagram, não no Facebook. O analista Enberg classificou a compra do Instagram em 2012 como parte de uma mudança no estilo de vida dos smartphones como uma das melhores decisões de negócios tomadas pelo Facebook.

A medida eliminou um rival, proporcionou um novo fórum para anúncios e atraiu os usuários mais jovens da Internet que perderam o interesse no Facebook.

“Acima de tudo, dá à empresa um aplicativo que rivaliza com o Snapchat e o TikTok”, que são ultrapopulares entre os adolescentes”, segundo Enberg.

Hoje, mais da metade dos usuários do Facebook tem entre 18 e 34 anos, de acordo com a empresa de insights online DataReportal. Mas ainda é difícil avaliar o nível de envolvimento dos usuários com a rede social.

“Vou muito pouco ao Facebook, mas o que posto no Instagram aparece automaticamente no Facebook também”, disse o analista Milanesi. "Portanto, certamente sou considerado 'ativo'... Os números podem não refletir a realidade."

