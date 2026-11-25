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fraudes Primeira semana da Black Friday registra 23,1 mil tentativas de fraude no e-commerce, aponta Serasa Identificadas em 1º a 7 de novembro, ocorrências equivalem a uma média de sete tentativas a cada mil pedidos analisados

Um levantamento da Serasa Experian identificiou 23,1 mil tentativas de fraude no comércio eletrônico em meio a primeira semana do mês da Black Friday. As ocorrências foram registradas de 1º a 7 de novembro, e equivalem a uma média de sete tentativas a cada mil pedidos analisados.

O cenário acompanha um movimento observado na edição anterior. Na semana da Black Friday de 2025, a Serasa Experian identificou um aumento de 147% nos anúncios falsos e de 101% nos perfis fraudulentos, em comparação com a média semanal das três semanas anteriores. De 27 a 30 de novembro daquele ano, foram registradas 29.689 tentativas de fraude no comércio eletrônico, com valores associados que chegaram a R$ 30,7 milhões.

“O criminoso explora a mesma característica que movimenta a Black Friday: a urgência”, afirmou Marco Zanini, CEO da Dinamo Cyber Security Company. “Quanto menos tempo o consumidor acredita que tem para decidir, menor tende a ser a atenção dedicada a verificar se aquela oferta, loja ou forma de pagamento é realmente legítima”, acrescentou.

A exposição dos consumidores ganha novos contornos com a possibilidade de utilizar informações disponíveis publicamente ou obtidas em vazamentos de dados para personalizar abordagens fraudulentas. Segundo Zanini, ferramentas de inteligência artificial permitem reproduzir a identidade visual de empresas, gerar imagens, vozes e vídeos sintéticos e produzir diferentes versões de uma mesma campanha fraudulenta.

“A inteligência artificial não criou a fraude, mas tornou a fraude escalável. O criminoso consegue produzir conteúdo melhor, mais rápido, mais personalizado e em um volume muito maior. Isso reduz justamente aqueles sinais que antes ajudavam o consumidor a perceber que estava diante de um golpe”, explicou.

A percepção de insegurança também pode interferir nas decisões de compra e, consequentemente, no desempenho do varejo. Pesquisa da Serasa Experian realizada em setembro de 2026, com 1.480 participantes, revelou que 86% dos entrevistados já desistiram de aproveitar uma promoção por medo de golpes digitais. Sites falsos foram apontados como preocupação por 53% dos consumidores, seguidos por fraudes envolvendo Pix (42%) e anúncios fraudulentos nas redes sociais (32%).

“Um PIX pode ser tecnicamente perfeito e ainda assim, fazer parte de uma fraude. O sistema pode autenticar corretamente quem está pagando e executar corretamente a transferência, mas não consegue, sozinho, eliminar uma decisão tomada a partir de uma identidade ou oferta falsa”, disse.

Segundo ele, antes de confirmar uma transferência, o consumidor deve conferir o nome e o CPF ou CNPJ do beneficiário exibidos pelo banco e desconfiar quando uma loja conhecida solicita pagamento para uma pessoa ou empresa diferente da esperada. “Em caso de golpe, a vítima deve comunicar imediatamente sua instituição e solicitar o MED pelo aplicativo. A devolução, entretanto, não é garantida e depende da análise do caso e da disponibilidade de recursos nas contas envolvidas”, ressalta Zanini, em referência ao Mecanismo Especial de Devolução do Pix.

Além dos golpes que induzem consumidores a realizar pagamentos, o aumento da movimentação comercial exige atenção das empresas à segurança de seus sistemas internos. A proteção das operações envolve não apenas os ambientes de pagamento, mas também os acessos de funcionários, fornecedores e clientes às plataformas digitais.

“Uma aplicação pode utilizar criptografia extremamente robusta e ainda assim ser comprometida se alguém roubar uma credencial legítima. Da mesma forma, uma senha pode autenticar corretamente um usuário, mas ser insuficiente se for o único fator necessário para uma operação crítica”, diferenciou.

Entre as medidas recomendadas para empresas estão a autenticação multifator, o monitoramento de comportamentos anômalos, a gestão de acessos privilegiados e a proteção de chaves criptográficas. Em operações críticas, dispositivos especializados, como os módulos de segurança de hardware (HSMs), ajudam a reduzir a exposição dessas chaves e a estabelecer controles sobre sua utilização. O monitoramento e a identificação de sites, perfis e anúncios que utilizam indevidamente a identidade visual das marcas também devem integrar as estratégias de prevenção.

A atuação preventiva das empresas também precisa ultrapassar os limites de seus próprios sistemas. “Também é fundamental monitorar continuamente o uso indevido da própria marca. Sites falsos, domínios semelhantes, perfis fraudulentos e anúncios patrocinados que imitam uma empresa legítima precisam ser identificados e derrubados rapidamente”, afirmou.

Para os consumidores, Zanini recomenda acessar lojas diretamente pelos sites e aplicativos oficiais, evitar links recebidos por mensagens ou redes sociais e desconfiar de preços muito inferiores aos praticados no mercado. Utilizar senhas diferentes para cada serviço, habilitar a autenticação multifator e manter as notificações bancárias ativadas são outras medidas que ajudam a reduzir a exposição a fraudes.

“Na Black Friday, segurança não começa no momento do pagamento. Ela começa quando o consumidor vê um anúncio, entra em uma página e acredita que está interagindo com determinada empresa. Se a identidade digital puder ser falsificada com facilidade, todo o restante da jornada já começa comprometido”, conclui.



*Com informações da assessoria de imprensa

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