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Energia Primeira termelétrica do mundo movida a etanol finaliza implantação em Suape Denominado de Projeto Etanol, a iniciativa foi desenvolvida pela Suape Energia, em parceria com a multinacional finlandesa Wärtsilä

A Suape Energia anunciou, nesta quinta-feira (28), a conclusão da implantação da primeira termelétrica do mundo movida a etanol no Complexo Industrial de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Denominado de Projeto Etanol, a iniciativa foi desenvolvida pela Suape Energia, em parceria com a multinacional finlandesa Wärtsilä. A proposta da térmica é utilizar o etanol como combustível na geração de energia elétrica em larga escala.

Na cerimônia de celebração da conclusão da etapa, a gerente jurídica da Suape Energia, Carolyne da Frota, valorizou a iniciativa, considerada pioneira no mundo. Na ocasião, ela representou o líder do Grupo Econômico 4M, o grupo controlador da Energética Suape II (Suape Energia), Carlos Alberto Mansur.

"Esse projeto é esplêndido, porque se consegue garantir uma energia segura com emissões próximo de zero. Para além disso, esse projeto também vai movimentar todo o setor e desenvolver o estado, porque a cadeia sucroalcooleira tem essa característica de trazer desenvolvimento por onde ela está, com mão de obra qualificada e uma melhor qualidade de vida para as pessoas", destacou Carolyne.

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