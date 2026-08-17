A- A+

CARRO Primeiro carro elétrico da Ferrari é vendido por R$ 208,7 milhões em leilão beneficente Valor é recorde para um veículo novo vendido em leilão e supera em mais de 35 vezes o preço habitual; receita será destinada a programas educacionais da Fundação Ferrari

A Ferrari Luce, primeiro carro totalmente elétrico da fabricante italiana, foi vendida por US$ 40 milhões (cerca de R$ 208,7 milhões na cotação atual) em um leilão beneficente realizado pela RM Sotheby's, na Califórnia. O valor estabeleceu um recorde para um veículo novo vendido em leilão e foi mais de 35 vezes superior ao preço habitual do modelo.

A unidade arrematada tinha acabamento branco, rodas especiais, freios personalizados e peças feitas sob medida. O nome do comprador não foi divulgado. Toda a receita da venda será destinada aos programas educacionais da Fundação Ferrari.

A Luce foi idealizada pelo designer britânico Sir Jony Ive, conhecido por seu trabalho no design do iPhone. A Sotheby's definiu o veículo como uma "oportunidade imbatível" e afirmou que a venda representava uma "expressão concreta de inovação, responsabilidade e visão de longo prazo para as futuras gerações".

Primeiro elétrico da Ferrari

A apresentação da Luce ocorreu em maio e foi tratada como um dos maiores lançamentos de um carro novo dos últimos anos. O modelo marcou a entrada da Ferrari no mercado de veículos elétricos, dominado pela Tesla, de Elon Musk, e por montadoras chinesas.





O lançamento, porém, provocou reações negativas entre alguns comentaristas. Parte das críticas dizia respeito ao afastamento dos designs tradicionais da Ferrari, à perda de elementos associados à identidade da marca por causa do uso de bateria e ao fato de o carro ter cinco lugares.

O preço das ações da Ferrari caiu no dia seguinte à apresentação da Luce, após a reação negativa ao veículo.

Entre os críticos estava Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália. Luca Cordero di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, também questionou o novo modelo e afirmou que o carro estava "correndo o risco de destruir uma lenda".

Flavio Manzoni, diretor de design da Ferrari, respondeu às críticas em entrevista concedida em maio. Ele afirmou que os questionamentos fazem parte do processo de inovação e disse acreditar que as pessoas passariam a apreciar a Luce.

Interesse pelo novo modelo

A chegada do carro elétrico recebeu atenção significativa. Sergio Mattarella, presidente da Itália, e o papa Leão foram convidados para conhecer o novo veículo da marca de luxo.

A Ferrari não divulgou uma meta específica de vendas para a Luce. Segundo uma reportagem do Financial Times, a empresa atingiu sua meta daquele ano graças à forte demanda proveniente da China.

O valor alcançado pela Luce supera um recorde anterior da própria Ferrari. Em 2025, uma Ferrari Daytona SP3 personalizada foi vendida por US$ 26 milhões, com a receita destinada a iniciativas educacionais da montadora. Naquele momento, a venda havia estabelecido o maior preço já pago por um carro novo em leilão.

Apesar do recorde para um veículo novo, os US$ 40 milhões da Luce não representam o maior valor já pago por um automóvel em um leilão.

O recorde geral pertence a um Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955. O raro modelo foi vendido por US$ 142 milhões em 2022.

Veja também