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Saúde HospitalMed abre programação com mais de 300 expositores e 400 marcas Feira reúne empresas, indústria, gestores, profissionais e especialistas para apresentar soluções, tendências e tecnologias que impactam o mercado médico e hospitalar.

Começou nesta quarta-feira (21) a 14ª edição do HospitalMed, feira que reúne empresas, indústria, gestores, profissionais e especialistas para apresentar soluções, tendências e tecnologias que impactam o mercado médico e hospitalar.

Realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, o evento conta com mais de 300 expositores e 400 marcas. A programação do HospitalMed segue até a próxima sexta-feira (23).

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a feira reúne exposição de produtos e serviços, conteúdo, tecnologia, networking e oportunidades de negócios, com destaque para iniciativas como o Start Health Innovation, o 15º Congresso de Gestão e Saúde, o HFacilities e o Vida60+Expo.

O presidente do HospitalMed, Rodrigo da Fonte, destacou a importância do evento para o setor da saúde.

"É um evento em que os hospitais, as clínicas e os laboratórios se conectam com a indústria brasileira. A importância do HospitalMed é que ele leva não só a parte de negociação com a indústria, mas também a qualificação dos profissionais com seus mais de 60 eventos paralelos, entre fóruns, congressos e workshops", comentou.

Além de Da Fonte, também integram a organização do HospitalMed Tatiana Menezes e Carol Baía.

Abertura oficial do HospitalMed. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Entre os destaques da programação estão o Star Health Innovation, o Tech Med Sport, o Vida60+ Expo, o HFacilities, o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (Simbec), o Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde, o espaço Outubro Rosa e o Legacy Med Club.

Representando a governadora Raquel Lyra, a secretária da Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, exaltou a importância da feira e reforçou o compromisso do evento em aliar as novidades tecnológicas à saúde.

"O HospitalMed sempre é uma potência e uma referência para todo o Brasil, e com uma parceria do governo do estado, com a UPE. Um tema muito frequente aqui na feira é a questão da inovação, da tecnologia e da transformação digital. É um desafio enorme colocar a saúde dentro desse contexto da atualidade", destacou.

Exposição

Mais de 300 expositores estão reunidos na 14ª edição do HospitalMed para apresentar soluções, tendências e tecnologias que impactam o mercado médico e hospitalar.

Uma das startups participantes é a RV Saúde (@rvsaudebrasil), que utiliza realidade virtual (RV) associada à neurociência para humanizar e melhorar a experiência de pacientes em ambientes médicos, como exames de ressonância magnética e coletas de sangue.

"O objetivo é reduzir o medo e a ansiedade dos pacientes durante procedimentos médicos, levando para eles calma, segurança e humanização naquele momento tão importante", explicou a CEO da RV Saúde, Jaqueline Maria.

Jaqueline Maria da Silva, CEO da RV Saúde. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Outra iniciativa presente no HospitalMed é o espaço Vida 60+Expo. Coordenado pela geriatra Carla Nubia, a iniciativa é voltada para o debate sobre longevidade, qualidade de vida, bem-estar e oportunidades relacionadas à economia prateada.

"Essa feira foi pensada para trazer a perspectiva do envelhecimento de uma forma mais ampla, para além do remédio, da doença e de exames", destacou.

Carla Núbia, geriatra responsável pelo Vida 60+ Expo. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Conscientização

Além dos negócios e da programação técnica, a feira também conta com um espaço para iniciativas de conscientização e reconhecimento. Em alusão ao Outubro Rosa está sendo realizada uma ação com micropigmentadora Elisângela Veríssimo, integrando a mobilização pela causa à programação do evento.

A iniciativa oferece, gratuitamente, reconstrução de aréola, cobertura e tratamento de cicatrizes por meio da técnica de pigmentação 3D para portadoras de câncer de mama.

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