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MUNDO

Primeiro-ministro chinês promete expandir o 'bolo' do comércio mundial

Vários parceiros comerciais da China têm pedido ao gigante asiático que reduza seu enorme superávit comercial

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Vários parceiros comerciais da China têm pedido ao gigante asiático que reduza seu enorme superávit comercialVários parceiros comerciais da China têm pedido ao gigante asiático que reduza seu enorme superávit comercial - Foto: Freepik

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou neste domingo (22) que seu país está disposto a ampliar o “bolo” do comércio mundial com uma maior abertura econômica, e também criticou o unilateralismo de alguns países.

Vários parceiros comerciais da China têm pedido ao gigante asiático que reduza seu enorme superávit comercial devido ao impacto sobre a concorrência.

As exportações chinesas cresceram 21,8% nos dois primeiros meses do ano, de acordo com dados oficiais divulgados neste mês.

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A China “promoverá de forma decidida uma abertura de alto nível, importará mais bens estrangeiros de alta qualidade e trabalhará com todas as partes para promover um desenvolvimento otimizado e equilibrado do comércio”, declarou Li a líderes empresariais em Pequim, segundo a agência Xinhua.

Li abordou o tema na abertura do Fórum de Desenvolvimento da China, que neste ano contou com empresários como o CEO da Apple, Tim Cook, e representantes dos bancos HSBC, UBS e Standard Chartered.

Ele criticou o crescente unilateralismo e protecionismo, que, a seu ver, “não são uma panaceia para resolver problemas”.

A China travou uma dura guerra comercial no último ano com os Estados Unidos, desde que o presidente americano Donald Trump impôs tarifas unilaterais contra praticamente todo o mundo.

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