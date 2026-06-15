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Mundo Primeiro trilionário da história, Elon Musk já disse ter trocado mansões por casa pré-fabricada Em 2021, empresário afirmou que havia vendido grande parte de seus imóveis e optado por uma vida mais simples perto das instalações da SpaceX, no Texas

Elon Musk entrou para a história ao se tornar o primeiro trilionário do planeta. Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, sua fortuna alcançou cerca de US$ 1,05 trilhão após a abertura de capital da SpaceX na Bolsa de Nova York. Anos antes desse marco inédito, porém, o empresário afirmou ter tomado uma decisão incomum para alguém que acumulava uma das maiores riquezas do mundo: vender grande parte de seus imóveis e se mudar para uma casa pré-fabricada.

O empresário decidiu, em 2021, trocar parte do patrimônio imobiliário acumulado ao longo dos anos por uma casa pré-fabricada avaliada em US$ 50 mil. À época descrito como o terceiro homem mais rico do mundo e CEO da SpaceX e da Tesla, o hoje trilionário afirmou que buscava um estilo de vida mais simples e alinhado ao minimalismo.

A residência escolhida por Musk foi uma Boxabl Casita, modelo pré-moldado de 37 metros quadrados localizado dentro das instalações de testes da SpaceX, em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos. Ele se mudou para o local acompanhado da então esposa, a cantora Grimes, e do filho mais novo do casal, X Æ A-XII.

A casa possui sala, quarto, cozinha e banheiro. De acordo com informações do site Teslarati, a estrutura é tão leve que pode ser rebocada por um Tesla Model X.

O imóvel fica próximo à área onde a SpaceX desenvolvia o foguete gigante Super Heavy, um dos principais projetos da empresa no período.

A mudança ocorreu após Musk anunciar, em 2020, por meio de seu perfil no Twitter, que pretendia vender quase todos os seus ativos imobiliários. Segundo ele, o objetivo era adotar uma vida simples, com estilo minimalista e sem espaço para luxos.

Desde então, o empresário havia se desfeito de várias propriedades. Quatro casas vizinhas localizadas em Bel Air, na Califórnia, foram vendidas por US$ 61,8 milhões. Além disso, outras duas propriedades renderam US$ 36 milhões em negociações. Musk havia vendido, em 2019, uma casa avaliada em US$ 4 milhões.

Não há informações públicas que confirmem se o empresário continua passando a maior parte de seu tempo na mesma residência atualmente.

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A curiosidade em torno do imóvel ganhou novo fôlego após Musk alcançar um feito sem precedentes no mundo dos negócios. Segundo a Bloomberg, a valorização das ações da SpaceX em seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Nova York elevou sua fortuna para aproximadamente US$ 1,05 trilhão.

Fortuna

Os papéis da companhia espacial estrearam cotados a US$ 150, alta de 11% em relação ao preço definido na oferta pública inicial. Com isso, a SpaceX passou a ser avaliada em cerca de US$ 2 trilhões, consolidando-se entre as empresas mais valiosas do planeta.

De acordo com os dados apresentados pela Bloomberg, a riqueza de Musk agora supera a soma dos patrimônios de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Juntas, as fortunas dos três são estimadas em cerca de US$ 849 bilhões.

A abertura de capital da SpaceX também entrou para a história do mercado financeiro. A operação levantou US$ 75 bilhões, tornando-se o maior IPO já realizado nos Estados Unidos.

Fundada por Musk, a SpaceX transformou-se ao longo dos anos em líder global no mercado de lançamentos orbitais. A companhia também expandiu seus negócios por meio da Starlink, serviço de internet via satélite que ampliou significativamente sua presença no setor de infraestrutura tecnológica.

Em 2021, a empresa era avaliada em cerca de US$ 100 bilhões. Após a estreia na bolsa, o valor de mercado alcançou aproximadamente US$ 2 trilhões. O crescimento é atribuído, em parte, ao interesse crescente de investidores em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e tecnologias consideradas estratégicas para as próximas décadas.

A participação de Musk na SpaceX responde por mais de 70% de sua fortuna. Embora o patrimônio tenha ultrapassado a marca simbólica de US$ 1 trilhão, a maior parte da riqueza permanece concentrada em ações de empresas sob sua influência, como SpaceX, Tesla, X e xAI.

O avanço patrimonial ocorreu apesar das controvérsias que marcaram os últimos anos da trajetória do empresário, incluindo disputas judiciais relacionadas à sua remuneração na Tesla, críticas envolvendo a compra do Twitter — posteriormente rebatizado como X — e questionamentos sobre sua atuação política nos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, há menos de uma década a fortuna do empresário havia ultrapassado pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões. Desde então, a valorização da Tesla e a expansão da SpaceX impulsionaram sucessivos recordes.

A dimensão do patrimônio também chama atenção quando comparada à economia de países inteiros. Uma fortuna de US$ 1 trilhão equivale aproximadamente ao Produto Interno Bruto anual da Suíça.

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