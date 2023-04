A- A+

Fortuna Principais acionistas da Americanas seguem entre os 5 maiores bilionários do país Crise da varejista, cujas ações despencaram mais de 90% após descoberta de rombo bilionário, não afetou as fortunas de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira

Mesmo após a revelação de um rombo bilionário nos balanços financeiros da Americanas em janeiro, que provocou uma desvalorização da ordem de 90% nas ações da varejista e a empurrou para um processo de recuperação judicial, os três principais acionistas da companhia continuam entre os mais ricos do Brasil. Eles caíram levemente no ranking, mas ainda viram suas fortunas crescerem.

Na nova edição anual do ranking da revista Forbes com as pessoas mais ricas do mundo, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, o Beto Sicupira, figuram entre os cinco maiores bilionários brasileiros. Os três são sócios da 3G Capital e detêm cerca de 30% do capital da Americanas.

Ainda que o valor deste patrimônio em específico tenha despencado em poucos dias, após a revelação das inconsistências contábeis da Americanas, os investimentos deles em outras companhias os mantiveram entre as maiores fortunas do Brasil e do planeta. E eles ainda ficaram mais ricos.

Lemann, Telles e Sicupira também são sócios de gigantes como a cervejaria AB Inbev, dona da Ambev no Brasil e de várias cervejarias pelo mundo, da empresa de alimentos americana Kraft Heinz e da rede de fast food Burger King, entre outros negócios.

Nesta semana, avançam as negociações dos três empresários com bancos credores da Americanas em torno de um aporte de R$ 12 bilhões deles na varejista. Juntos, os três têm uma fortuna combinada de US$ 35 bilhões, o que os colocaria na 35ª posição global.

No entanto, os patrimônios deles são contabilizados separadamente pela Forbes, juntamente com os de suas respectivas famílias. E cada um deles teve um pequeno aumento em sua riqueza, medida em dólares, segundo a publicação.

'Eu sou rica!' Vicky Safra sobe ao topo da lista de bilionários no Brasil; veja outras mulheres no ranking global da Forbes

Lemann não é o mais o número 1, mas é o 2

Lemann perdeu o posto de homem mais rico do Brasil para Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra. Mas o empresário segue em segundo lugar no ranking brasileiro da Forbes. No mundo, ele é a 108º pessoa mais rica do mundo.

Apesar da crise da Americanas, a fortuna de Lemann e sua família até aumentou um pouco. Foi estimada este ano em em US$ 15,8 bilhões, pouco mais de R$ 80 bilhões. Em 2022, era US$ 15,4 bilhões.

De onde vem tanto dinheiro? Fortuna de Vicky Safra, mais rica do Brasil, remonta a caravanas de camelo no Império Otomano

Marcel Telles, com um patrimônio de US$ 10,6 bilhões, quase R$ 54 bilhões, é o terceiro colocado na lista brasileira. No ranking mundial, ele e família estão na 165ª posição. Em 2022, a fortuna dele foi estimada em US$ 10,3 bilhões.

Carlos Alberto Sicupira e família figuram na quinta posição no ranking brasileiro, superados pelo cofundador do Facebook Eduardo Saverin no quarto lugar. Sicupira é o 232º mais rico do mundo com fortuna de R$ 8,6 bilhões (R$ 43,7 bilhões), um pouco acima dos US$ 8,5 bilhões apurados no ano passado.

Veja também

Contas públicas Tebet diz que texto do novo arcabouço fiscal será enviado ao Congresso na próxima terça (11)