bolsa de valores Principais bolsas da Europa operam em alta, com foco em balanços; Siemens salta mais de 6% Índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 624,37 pontos

As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira (12), enquanto investidores avaliam balanços de uma série de grandes empresas da região, incluindo Siemens e AB InBev.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 624,37 pontos.

A Siemens figurava entre os destaques positivos, com salto de 6,3% de sua ação em Frankfurt, após a gigante de engenharia alemã melhorar o guidance de lucro para este ano.

A AB InBev, por sua vez, subia 2,4% em Bruxelas, após divulgar alta de 5% no Ebitda ajustado anual.

Em Paris, a Hermès (+1,5%) agradou com seus últimos resultados trimestrais, impulsionando outras empresas de artigos de luxo como Kering (+1%) e LVMH (+0,3%).

O foco em balanços deixou dados fracos do Reino Unido em segundo plano. O PIB britânico cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2025, menos que o previsto, e a produção industrial do país sofreu uma inesperada queda em dezembro.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,24%, a de Paris avançava 0,66%, a de Frankfurt ganhava 1,25% e a de Milão tinha alta de 0,29%. Por outro lado, as de Madri e Lisboa caíam 0,14% e 0,55%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

