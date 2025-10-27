A- A+

SONDAGEM Principal problema do setor de construção são os juros altos, aponta Sondagem da CNI O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Indústria da Construção subiu 1,4 ponto, para 48,4 pontos

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que o juro alto é o principal problema para a construção de acordo com o setor. Conforme a Sondagem da Indústria da Construção do 3º semestre divulgada nesta segunda-feira, 35% dos empresários apontaram os juros como principal problema do setor.

Em segundo lugar, o estudo divulgado pela CNI e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que os empresários elegeram a alta carga tributária como problema para a construção.

Para a CNI, o conjunto de entraves forma um cenário que, embora menos pessimista que o observado meses atrás, ainda é amplamente desfavorável, é o que diz Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

"Ainda assim, os índices permanecem baixos em comparação com o ritmo ideal de atividade, embora representem um resultado mais positivo do que o registrado em agosto. É ainda cedo para afirmar se essa melhora será sustentada. No entanto, nesse período, os empresários demonstraram uma reversão parcial das expectativas", afirmou Marcelo Azevedo.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Indústria da Construção subiu 1,4 ponto, para 48,4 pontos. A alta é a segunda consecutiva; em setembro, o índice já havia subido 1,2 ponto. Ainda assim, o índice segue abaixo de 50 pontos, denotando falta de confiança, ainda que menos disseminada e intensa.

Os empresários demonstraram maior otimismo em relação ao desempenho de suas próprias empresas nos próximos seis meses.

Na passagem de setembro para outubro de 2025, a maioria dos índices de expectativa aumentou. A exceção foi o índice de expectativa de número de empregados, que recuou de 50,2 pontos para 49,8 pontos.

Veja também