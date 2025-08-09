A- A+

TARIFAÇO Prioridade é ampliar número de setores isentos do tarifaço de Trump e não retaliar, diz Alckmin Vice-presidente afirmou em São Paulo que pacote de socorro a exportadores sai no início da semana

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), garantiu que o governo não pretende retaliar os Estados Unidos aumentando tarifas sobre produtos americanos e afirmou que a prioridade é ampliar o número de setores isentos da alíquota de 50%.

Alckmin disse que o governo continua buscando resolver essa questão e garantiu que o pacote de ajuda a exportadores será anunciado no início desta semana.

— A prioridade não é retaliar. A prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos [do tarifaço], que fiquem fora dessa questão da tarifa que entendemos extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca — afirmou o vice-presidente, que esteve na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde visitou uma concessionária da Volkswagen.

Segundo ele, após negociações com os EUA, 45% dos setores ficaram de fora do tarifaço. Alckmin disse que de cada dez produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil, oito não pagam imposto. E a tarifa média que o Brasil cobra dos americanos é 2,7%.

— Você tem uma tarifa para entrar no Brasil de 2,7% e 50% nos Estados Unidos. E eles têm déficit com muitos países do mundo, mas têm superávit com três países grandes: Reino Unido, Austrália e Brasil. Então nós estamos empenhados em mudar isso — completou.

Alckmin disse que quando se aumentam tarifas, é o consumidor quem paga. Portanto, trata-se de um jogo de perde-perde. O vice-presidente disse que o pacote de ajuda do governo, que o presidente Lula vai anunciar neste início de semana, focará especialmente as empresas que exportam mais para os Estados Unidos.

Ele não detalhou as medidas de socorro, mas os exportadores esperam linhas de crédito com juros subsidiados, adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais e compras públicas de mercadorias perecíveis.

— O presidente Lula deve anunciar no início da semana um pacote, um conjunto de medidas mitigatórias, ou seja, para apoiar as empresas. Quais empresas? Aquelas que exportam mais e que exportam mais para os Estados Unidos e que foram afetadas — explicou e continuou:

— Você tem setor da indústria ou do agro que mais de 90% é mercado interno. Exportação afeta menos. Agora, você tem empresas que exportam muito. E que além de exportar muito, ainda exporta para os Estados Unidos. Elas precisam ser mais socorridas — disse Alckmin.

Carro sustentável tem crescimento de vendas

Alckmin visitou uma concessionária da Volkswagen em Guaratinguetá, cujo proprietário é o ex-prefeito da cidade, Marcus Soliva. Ele disse que o programa do governo federal que zerou o IPI para os chamados carros sustentáveis já coemçou a dar resultados.

— O programa já conta com cinco montadoras e está impulsionando toda a cadeia, do aumento da produção à alta nas vendas em concessionárias, como a que estamos hoje — afirmou.

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras instaladas no país, as vendas de carros sustentáveis cresceram 16,7% no mês de julho(o programa de isenção do IPI começou dia11), frente aos 14,2% da média do mercado no período.

Alckmin destacou que o programa do ‘IPI Verde’ tem como objetivo reduzir o preço de automóveis populares, tornando-os mais acessíveis. Os veículos contemplados são os flex-fuel, que emitem menos CO e têm alta reciclabilidade.

Veja também