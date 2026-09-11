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SAÚDE MENTAL Problemas financeiros afetam a saúde mental de 89% dos brasileiros, aponta Serasa Ao todo, 1.140 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais

A saúde mental de 89% dos 1.140 brasileiros entrevistados pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, de 19 a 26 de agosto, é afetada por problemas financeiros. A falta de dinheiro e a dificuldade para pagar contas, para 80% deles, são as maiores preocupações. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais.

O impacto na qualidade do sono está entre os mais impactados. Segundo o levantamento, 71% afirmam que ela já foi afetada por problemas financeiros, ante 54% apurados na pesquisa anterior, de 2025. O aumento expressivo impacta diretamente o humor de 53%, a autoestima de 50% e o emocional de 47%.

"Este cenário mostra que a relação com dinheiro não fica restrita ao momento de pagar uma conta ou administrar uma dívida, mas pode acompanhar o indivíduo em todas as áreas da vida. Na prática, a pressão financeira ultrapassa a organização e passa a interferir diretamente no sono, humor, autoestima, relações e até mesmo na vida profissional", comenta especialista da Serasa em educação financeira Aline Vieira.

Prioridades

Ainda de acordo com a pesquisa, a saúde mental vem ganhando espaço nas prioridades dos brasileiros: 83% gostariam de investir mais na própria saúde mental. Atualmente, 67% já investem nesse tipo de cuidado e, entre eles, 36% comentam que esses gastos equivalem a 10% da renda mensal. Esse movimento, porém, nem sempre cabe no orçamento e pode trazer impactos financeiros para quem busca manter ou ampliar os cuidados com o bem-estar.

Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados já enfrentaram dificuldades financeiras por conta de gastos relacionados à saúde mental, enquanto 62% já deixaram de buscar ajuda psicológica por não conseguir pagar, ante 49% em 2025.

Para aqueles que já enfrentam dificuldades financeiras, gastos com medicamentos, terapia e psiquiatria podem pesar no orçamento. Ainda assim, os brasileiros seguem buscando formas de priorizar esses cuidados, mesmo quando isso exige adaptações na vida financeira.

Quando questionados sobre quais problemas enfrentaram decorrentes de questões de saúde mental, 70% dos entrevistados acumularam dívidas, número 16 p.p maior do que na mesma pesquisa do ano passado. Já 64% enfrentaram desorganização financeira, 41% consumiram a reserva de emergência e 37% passaram a depender de crédito para despesas diárias.

A educação financeira, nesse cenário, também é vista como parte da solução: 76% acreditam que ela pode contribuir para melhorar a saúde mental, enquanto 53% afirmam que aprender a organizar melhor as finanças ajudariam a potencializar essa relação. Para 63%, o apoio psicológico ajudaria a tomar melhores decisões financeiras, e 57% acreditam que menos estresse levaria a decisões financeiras mais ponderadas.

"Os dados mostram que cuidar da saúde mental e manter as finanças em dia são desafios que muitas vezes acabam caminhando juntos. A educação financeira se torna uma excelente aliada ao longo desse processo, trazendo mais assertividade para as escolhas diárias, ajudando os brasileiros a balancearem suas economias e, ainda, a priorizar o cuidado com o bem-estar", finaliza Aline.



*Com informações da assessoria

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