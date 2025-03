A- A+

Usinas ProCana Brasil realiza, no Recife, Congresso UAPNE25 - Usinas de Alta Perfomance Nordeste O evento será realizado nos dias 26 e 27 de março, no Hotel Grand Mercure Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Conexão, troca de conhecimento e construção de estratégias para o futuro do setor bioenergético marcam o Congresso UAPNE25 - Usinas de Alta Performance Nordeste, promovido pela ProCana Brasil. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de março, no Hotel Grand Mercure Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

Diversos empresários e lideranças do setor já estão confirmados no congresso, como o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor Agrícola do Grupo EQM, Heleno Barros; a diretora de Meio Ambiente e ESG do grupo, Claudia Dantas; e o presidente do Sindicato das Empresas do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha.

O evento contará com painéis temáticos, abordando desde a visão estratégica de líderes do setor até discussões técnicas sobre eficiência industrial e agrícola, gestão de pessoas, impacto socioeconômico das cooperativas e soluções sustentáveis para a cadeia produtiva.

Segundo o CEO da ProCana Brasil, Josias Messias, a realização do congresso será fundamental para o setor.

“O setor bioenergético nordestino tem um grande potencial de crescimento e inovação. O congresso será essencial para fortalecer a competitividade das usinas, especialmente em uma região que enfrenta desafios mercadológicos, produtivos e operacionais. Vamos discutir como essas usinas estão superando esses desafios e buscando eficiência para se manterem competitivas no cenário atual”, afirmou.

De acordo com o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, que será o moderador do painel institucional de abertura com o tema Visão de Mercado, o Congresso UAPNE25 é um evento importante que reúne empresários, executivos e técnicos durante dois dias no Recife.

"O evento vem se firmando e tem a tradição do JornalCana em reunir novas tecnologias, inovações, e estratégias para que se atinja um nível de competitividade que seja compatível no mundo todo, com vistas à sustentabilidade, à manutenção de empregos, ao aumento de postos de trabalho e, sobretudo, à longevidade das empresas”, destacou.

Cases de sucesso

Além dos debates estratégicos, as usinas também compartilharão suas inovações nas áreas industrial, agrícola, de mercado e gestão. Essa troca de experiências será fundamental para fortalecer o setor e ampliar o conhecimento sobre soluções já aplicadas com sucesso.

Participantes

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP/COSAG, Jacyr Costa Filho; a diretora-presidente da Usina Petribú, Daniela Petribú Oriá; o diretor do Grupo Japungu, José Bolivar Melo Neto; e o CEO da Usina Coruripe, Mário Luiz Lorencatto, compartilharão suas perspectivas sobre os desafios mercadológicos e operacionais do setor.



Já o presidente da Unida e da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool e vice-presidente da Asplan, Pedro Tavares Campos Neto; o presidente da AFCP, Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima; o presidente da Cooperativa Pindorama, Klécio José dos Santos; e o presidente da Copervales Agroindustrial, Túlio Tenório, discutirão o impacto econômico e social das cooperativas na bioenergia e no desenvolvimento sustentável da região.

Na área industrial, estarão presentes Luiz Magno Brito, diretor Agroindustrial da Usina Caeté; Eduardo Mota Valença, gerente Industrial da Trapichê; Aurélio Bezerra, engenheiro da ABTech Procesos Azucar; Marcos Katsuda Ito, diretor da Sugar & Azucar Engenharia e Consultoria; Douglas Mariani, head de Desenvolvimento e Aplicação da Soteica do Brasil; José Guilherme Baggio Amuchastegui, CEO da Tebe Sensores; André Anders, gerente de Manutenção Mecânica da Usina Caeté; e Guilherme Bomfitto, diretor da Mônoda Consulting.

Outro tema essencial será a gestão tributária e os desafios fiscais que afetam a competitividade das usinas, com apresentação do advogado tributarista Gustavo Ventura.

No setor de gestão e inovação estão com presença confirmada Josias Messias, CEO ProCana Brasil & Pró-Usinas; Ariel Souza, head de Tecnologia da Informação da Usina São Domingos; Paulo Couto Ramalho de Castro, diretor Administrativo e Suprimentos da Usina Caeté; e Rafael Venancio de Oliveira, CFO da Usina Coruripe.

Já na parte agrícola, além do diretor do Grupo EQM Heleno Barros, estão confirmados Tonys Elthon, gerente Agrícola da Cia Usina São João – PB; Eder Freitas, sócio e integrador da AxiAgro; e Roderick Luna, analista de Sistema e Coordenador da COA na Central Açucareira Santo Antônio.

