Processo em tramitação deve endereçar parte das discussões sobre ''curtailment'', diz Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 11, que o processo que busca soluções para os cortes de geração, o chamado "curtailment", deve endereçar parte da discussão judicializada sobre o tema.

Ele foi questionado se o resultado da consulta pública em andamento, resolveria a disputa jurídica.

"Eu posso dizer que parte dos temas estão sendo abordados", disse em conversa com jornalistas, apontando que a relatora do caso, diretora Agnes da Costa, está atuando com diligência e buscando máxima convergência entre as partes envolvidas.