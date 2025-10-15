Qua, 15 de Outubro

Tribunal de Contas da União

Processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre volta à pauta e será votado nesta quarta-feira

A relatoria é do ministro Benjamin Zymler, que também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre

Processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre volta à pauta e será votado nesta quarta-feira (15) - Foto: Divulgação/Senado Federal

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentará nesta quarta-feira, 15, o processo que trata do acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025. O item havia sido retirado da pauta no fim do mês.

A relatoria é do ministro Benjamin Zymler. Ele também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre, com a fixação de um entendimento da Corte de Contas: a adoção do piso do intervalo de tolerância para o resultado primário, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro destaque na pauta é o processo de acompanhamento para avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração como agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário brasileiro.

Veja os itens previstos na pauta da sessão desta quarta:

