FERIADO Proclamação da República: confira o funcionamento do comércio, shoppings e serviços públicos na RMR Feriado altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco

O Dia da Proclamação da República é comemorado neste sábado (15) em celebração ao fim do governo monárquico do Brasil Império, em 1889.



O feriado altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) informou que a abertura das lojas do comércio do Recife será facultativa.



Disse, ainda, que a partir deste fim de semana, o comércio do Centro abrirá de domingo a domingo, incluindo feriados. A intenção é atender os clientes nas compras de final de ano e incrementar os negócios do varejo.



Os shoppings centers do estado também terão operação diferenciada neste feriado da República.



Confira o que abre e o que fecha na RMR no Dia da Proclamação da República, neste sábado (15):

Comércio do Recife

O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir os horários de abertura e fechamento de cada estabelecimento.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 9h às 22h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 9h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 17h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h



Camaragibe

Camará Shopping - Das 12h às 21h



Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.

Bancos

Tradicionalmente, os bancos não abrem para atendimento presencial ao público aos sábados e domingo. Também não abrem nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em algumas localidades, as salas de autoatendimento ficarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição. As compensações bancárias, incluindo a TED, não são efetivadas nos feriados. Somente o PIX.



Boletos de cobrança e contas de água, energia, telefone, entre outros, com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.



"Sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa", afirmou a Febraban.



Recife

Neste sábado (15), dia da Proclamação da República, a Ciclofaixa de Lazer e o Corredor Recife de Esporte e Lazer estarão funcionando. Parques urbanos e praças serão abertos ao público, enquanto mercados e feiras livres funcionarão com horários diferenciados.



O Paço do Frevo estará aberto das 11h às 18h, já no Teatro do Parque, na Boa Vista, o cantor Ortinho se apresenta a partir das 19h30, com participação especial de Maria Alcina. Confira detalhes:



Turismo e lazer - Neste feriado da Proclamação da República (15), tanto a Ciclofaixa de Turismo e Lazer, das 7h às 16h, quanto o Corredor Recife de Esporte e Lazer, das 4h às 7h30, estarão disponíveis. No domingo, a Ciclofaixa não estará montada por causa da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cultura - O Paço do Frevo funcionará das 11h às 18h. No Teatro do Parque, na Boa Vista, vai ter show de Ortinho, com a participação da artista Maria Alcina, a partir das 19h30. Os demais equipamentos culturais mantidos pelo poder público municipal estarão fechados.

Saúde - No feriado, funcionarão 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

Neste sábado (15), o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp 81 3355-7712.

Neste sábado (15), acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento.



A ação será realizada das 8h às 16h, no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, que está funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, na Rua do Pombal, 115, em Santo Amaro.

Neste sábado, haverá postos abertos de vacinação contra Covid-19, Influenza e para quem deseja atualizar a caderneta de vacinação, nos shoppings Boa Vista, das 9h às 19h, RioMar, das 9h às 19h e Recife, das 9h às 19h, além da Associação ACB, em Nova Descoberta, das 8h às 15h.



Já na ação Viva Centro, no Pátio do Livramento, serão ofertados multivacinação e imunização contra Influenza, das 9h às 15h.

Assistência social e combate à fome - Neste sábado (15), os serviços essenciais da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome funcionarão normalmente. Estarão abertos os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua.

Esportes, Rede Compaz e Bibliotecas da Paz - Todas as unidades da Academias Recife estarão fechadas neste sábado, assim como as unidades da Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz.

Mercados e feiras - Em virtude do feriado do Dia da Proclamação da República, neste sábado (15), as feiras livres e os mercados públicos do Recife funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. As praças de alimentação permanecerão abertas após esse horário.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão, não funcionarão.



As feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro seguem normalmente, das 6h às 18h.



Os postos e policlínicas estarão fechados, já os serviços de urgência e emergência permanecerão funcionando 24 horas, no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira); UPA Municipal Sotave (Prazeres).

As redes conveniadas do município, como a Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres); emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) e o Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho) funcionam também, assim como o Samu, pelo número 192.



Os serviços da Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes continuarão funcionando normalmente, com equipes de plantão, nas bases avançadas nos pontos mais críticos do município e também pelo telefone 0800-281-2099 e o WhatsApp (81) 9 9195-6655.

O órgão de Defesa do Consumidor do município atenderá com o canal de denúncias do Procon, através do número de WhatsApp (81)9 7323-7953. Pelo contato, a equipe irá orientar e/ou agendar a fiscalização.

Paulista

Os Secretaria de Finanças de Paulista não funcionarão no sábado (15), em decorrência do feriado da Proclamação da República.



A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que, na data, a coleta seletiva do lixo seguirá normalmente, de acordo com o cronograma habitual em todos os bairros.



A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga.



Já a vacinação no polo fixo do Paulista North Way Shopping será interrompida no sábado, e retornará na segunda-feira (17), das 9h às 21h.

A Secretaria de Administração das Regionais informou que a Feira de Paulista Centro, o Mercado Público de Paratibe e o Mercado de Jardim Paulista funcionarão normalmente.

