Proclamação da República: confira o funcionamento do comércio de rua e shoppings neste domingo (15)
Abertura do comércio do centro da capital pernambucana será facultativa
O Dia da Proclamação da República é celebrado neste domingo (15) e altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings da Região Metropolitana (RMR).
No feriado, que lembra o fim do governo monárquico do Brasil Império, em 1889, a abertura do comércio do centro da capital pernambucana será facultativa.
As lojas dos shoppings centers da RMR vão funcionar em horário especial, com definição negociada entre os sindicatos patronal e da categoria.
A informação foi divulgada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).
Saiba o que abre e o que fecha no RMR no feriado da Proclamação da República:
Neste domingo (15), o comércio de rua do centro e bairros da capital pernambucana funcionará de maneira facultativa, segundo a CDL Recife. Cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento e em qual horário.
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 15h
Shopping ETC - das 12h às 18h
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Olinda
Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - 12h às 21h
Camaragibe
Camará Shopping - 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - 12h às 21h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - 9h às 20h
Igarassu
Shopping Igarassu - 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - 9h às 21h.