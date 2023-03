A- A+

Consumidor Procon Cabo comemora Dia do Consumidor com Mutirão de Negociação de Dívidas Participam da ação empresas de telefonia, bancos, Celpe, Compesa e Secretaria Executiva de Finanças, para negociações de IPTU

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado na última quarta-feira (15 de março), o Procon Cabo divulgou algumas ações, entre elas, o Mutirão de Negociação de Dividas, que será realizado entre os dias 25 e 28 de abril. A ação será realizada na sede do Procon localizada na Rua Francisco de Assis da Silva Teixeira, 362- Cohab e também na Regional III, em Ponte dos Carvalhos, no horário de 9h às 16h. Participam da ação empresas de telefonia, bancos, Celpe, Compesa e Secretaria Executiva de Finanças, para negociações de IPTU.

A gerente do Procon Cabo, Quesia Maria, ressaltou a importância da participação da população. “Estamos preparando um grande mutirão de negociação, desta vez, vamos realizar em dois locais, a expectativa é atender mais de 500 consumidores, a participação da população é bastante importante, por que através do mutirão, eles podem negociar seus débitos e assim sair da inadimplência.”

Em casos de denúncia o consumidor pode entrar em contato com o órgão municipal de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, através do Whatsapp (81) 99167-6115 (Atendimento Geral) ou pelo telefone (81) 99167-1154 (Fiscalização).

