Região Metropolitana do Recife Procon Cabo promove mutirão de negociação de dívidas de 6 a 14 de novembro Atendimento será realizado das 8h às 14h, na sede do órgão, no bairro da Cohab, e na unidade de Ponte dos Carvalhos

Com o objetivo de ajudar consumidores a negociarem suas dívidas, o Procon Cabo, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, lança o 15º Mutirão de Negociação.



O trabalho de consultoria e orientação acontece entre os dias 6 e 14 de novembro, na sede do órgão, no bairro da Cohab, na PE-60, e na unidade de Ponte dos Carvalhos, na avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, nº 320. O atendimento será realizado das 8h às 14h.



De acordo com a gerente do Procon Cabo, Quésia Maria da Silva, a prestação de serviço ao cidadão acontece todos os anos e costuma trazer bons resultados para quem opta pela negociação com o apoio jurídico do Procon.



“Sempre é possível obter condições especiais de pagamento, o que acaba sendo uma vantagem para o consumidor, ao invés de realizar o acordo individualmente”, explica Quésia.

Durante o mutirão, os consumidores poderão negociar dívidas com bancos, companhias de saneamento, energia, cartões de crédito, empresas de telefonia e o IPTU.



No ano passado, o mutirão promovido pelo órgão bateu seu recorde com um total de R$ 900 mil em dívidas negociadas.



Todas as negociações realizadas durante a ação são supervisionadas pelos advogados do Procon. A ideia é garantir que o consumidor receba uma proposta diferenciada e que se enquadre na sua realidade financeira.

