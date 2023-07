Procon Cabo promove Mutirão de Negociação de Dívidas

A- A+

A partir do dia 24 de julho, o Procon do Cabo, em parceria com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor, realizará o Mutirão de Negociação de Dívidas - Renegocia.

Essa iniciativa tem como objetivo atender à demanda dos consumidores que desejam regularizar suas dívidas e sair dos órgãos de restrições ao crédito. O evento irá ocorrer na sede do Procon, localizada às margens da PE-60, com atendimento das 8h às 14h, e se estenderá até o dia 11 de agosto.

Diversas empresas participarão da ação, incluindo companhias de telefonia, bancos, Compesa e a Secretaria Executiva de Finanças para renegociação do IPTU. Durante o mutirão, advogados do Procon - Cabo estarão presentes para supervisionar e assegurar que os consumidores recebam propostas adequadas às suas realidades financeiras.

Para participar do Mutirão de Negociação de Dívidas, os consumidores precisarão apresentar alguns documentos essenciais, como RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, será necessário levar o documento que comprove a relação com a dívida, como faturas do cartão de crédito, cheque especial ou contrato com o banco.

