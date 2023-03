Procon de Paulista recolhe carne vencida em supermercado. Estabelecimento alterava etiquetas

Um supermercado de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi flagrado comercializando carne imprópria para consumo por estar fora da data de validade. O Procon Paulista fez operação, na segunda-feira (27), em cinco estabelecimentos na cidade.

Na loja em que foi encontrada o produto vencido, os fiscais encontraram bandejas com carne de sol vencida há quatro dias, o que já é considerado infração. Constatou-se ainda que etiquetas cobriam outras com datas mais antigas - o vencimento chegava a 10 dias. O Procon Paulista não divulgou o nome de nenhum dos estabelecimentos que foram fiscalizados.

“Pedimos, imediatamente, a retirada das bandejas, que foram colocadas em um cesto para lixo e inutilizadas para o consumo, com a colocação de água sanitária sobre elas. Também fizemos a autuação do estabelecimento, que terá 15 dias para sua defesa”, ressaltou o superintendente do Procon de Paulista, Ronaldo Rey.