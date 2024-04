Procon de Pernambuco realiza mutirão para casos de pessoas com autismo

A- A+

O Procon de Pernambuco iniciou hoje (2) – Dia Mundial de Conscientização do Autismo - um mutirão de atendimento voltado para pessoas com autismo em parceria com a Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social. O objetivo principal desta iniciativa é abordar as crescentes queixas relacionadas a atendimentos negados, reclamações contra planos de saúde e dificuldades no cadastro da CIPTEA - a identidade exclusiva daqueles com transtorno do espectro autista (TEA).

Segundo o Gerente Geral do Procon Pernambuco, Hugo Souza, a demanda principal está relacionada às negativas de atendimento por parte das clínicas de terapia não autorizadas pelos planos de saúde, bem como a falta de reembolso por parte das operadoras.

O mutirão proporciona um atendimento diferenciado, com assessores capacitados, salas reservadas para pessoas com sensibilidade ao barulho e atendimento em libras. A iniciativa visa garantir o melhor suporte possível às pessoas com autismo e suas famílias.

Souza disse que o mutirão surgiu em resposta às denúncias recorrentes recebidas pelo órgão.

"Inúmeras famílias têm procurado o Procon se queixando de planos de saúde e de clínicas de terapia, relatando serviços inadequados, profissionais não qualificados e negativas de atendimento", afirmou Souza.

Ele destaca que muitas famílias têm optado por buscar o Procon devido à agilidade no atendimento.

"Podemos deslocar um fiscal até a unidade de saúde ou até o escritório do plano de saúde para fazer uma notificação e obter esclarecimentos sobre as negativas", explica.

A parceria entre o Procon, a ANS e a Secretaria de Promoção da Equidade Social permitiu a realização de três serviços essenciais durante o mutirão. Os assessores do Procon foram capacitados pela ANS para lidar com questões relacionadas aos planos de saúde, enquanto os fiscais da ANS também estão presentes para prestar assistência.

"As pessoas com problemas em planos e clínicas podem registrar queixas e até denúncias junto ao Procon e à ANS. Estamos notificando as empresas e a ANS também fará notificações, podendo resultar em multas ou até descredenciamentos", revela Souza.

Além disso, a Secretaria de Promoção da Equidade Social está realizando o cadastramento para emissão da carteira de identificação da pessoa com TEA.

Embora o atendimento inicial esteja concentrado na capital pernambucana, a intenção é expandir para todo o Estado ao longo do mês de abril, coincidindo com o mês de conscientização do autismo. Além do atendimento direto, as equipes de fiscalização do Procon Pernambuco e de diversas cidades do Estado estão realizando um mutirão de fiscalização em clínicas e planos de saúde. Esta ação tende a prosseguir ao longo do mês.

SERVIÇO:

Mutirão do Procon: 02 e 03 de Abril, de 08h às 14h

Rua Floriano Peixoto, 141, Santo Antônio, Recife - PE

