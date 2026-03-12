A- A+

DEFESA DO CONSUMIDOR Procon fiscaliza aumento no valor do combustível após denúncias Este é o segundo dia de fiscalização do órgão em postos de combustíveis

Durante esta semana, recifenses denunciaram um aumento discrepante em postos de combustíveis na capital pernambucana.



Nesta quinta-feira (12), o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Recife realizou o segundo dia de fiscalização para identificar se houve reajustes nas bombas sem justificativa adequada, especialmente em situações em que os postos ainda possuam combustível adquirido por valores mais baixo.

Consumidores denunciaram majoração de preços em postos nos bairros de Campo Grande, Beberibe, Arruda, Fundão, Casa Amarela, Avenida Abdias de Carvalho, Caxangá e Iputinga.

Em todos os locais visitados nesta quinta, os fiscais do órgão de defesa do consumidor encontraram preços com variação de R$ 7,49 e R$ 7,55.

Na quarta-feira (11), primeiro dia de fiscalização, foi encontrado estabelecimento apresentando o litro de gasolina a R$ 7,78. Ainda no primeiro dia, 12 postos visitados pela fiscalização do Procon Recife localizados no Centro da Cidade e zonas Norte e Sul foram autuados por aumento nos preços dos combustíveis sem justificativa.

Postos onde o Procon identificou possíveis aumentos irregulares repassados aos consumidores terão um prazo de 3 dias para apresentarem defesa diante do órgão.

Até o momento, nenhum estabelecimento apresentou evidências que justifique o aumento. Numa segunda etapa, após a defesa dos estabelecimentos, se comprovada a irregularidade, poderão ser aplicadas sanções pela autoridade administrativa com base no Código de Defesa do Consumidor(CDC).

O órgão ressaltou que o objetivo da ação é promover maior transparência nas relações de consumo, acompanhar o comportamento do mercado e assegurar que os consumidores não sejam prejudicados por práticas abusivas.

Como denunciar?

Se o consumidor identificar uma possível irregularidade, em qualquer item de consumo, é possível registrar a denúncia junto ao Procon Recife por meio do site oficial: procon.recife.pe.gov.br, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311.

