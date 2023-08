A- A+

Região Metropolitana do Recife Procon Jaboatão promove mutirão de negociação de dívidas até sexta-feira (4) Mutirão oferecerá propostas que incluem parcelamento com redução dos juros

Desta quarta (2) até a sexta-feira (4), o Procon Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, realizará um mutirão de renegociação de débitos.



A ação acontece na Casa da Cultura, no centro de Jaboatão, onde os munícipes poderão resolver pendências junto a instituições financeiras, comerciais e bancárias, empresas de telefonia, prestadoras de água e energia elétrica, além de débitos de IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS) e Taxa de Longo Prazo (TLP).



O mutirão oferecerá propostas que incluem parcelamento com redução dos juros. Também será realizada negociação dentro dos planos federais Renegocia e Desenrola Brasil, que auxiliam os consumidores a quitarem suas dívidas junto a instituições bancárias.



No caso do Desenrola Brasil, a renegociação é válida para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, cujas dívidas foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

O atendimento do mutirão em Jaboatão acontece, nesta quarta (2), das 12h às 17h, e na quinta e sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com a prefeitura da cidade, a população poderá submeter débitos vencidos, inclusive os decorrentes de cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, prestação de serviços e aquisição de produtos, independentemente do montante.

"É uma ótima oportunidade para os moradores de Jaboatão que estão com dívidas em atraso, permitindo que eles negociem suas pendências de forma mais favorável e encontrem um caminho para reequilibrar suas finanças", afirmou o superintendente do Procon Jaboatão, Orzil Borges.



Serviço:

Procon Jaboatão faz mutirão de renegociação

Local: Casa da Cultura - Praça Nossa Sra. do Rosário, 670 - Centro de Jaboatão

Horário: quarta (12h às 17h); quinta e sexta (12h às 17h)

Veja também

qualificação Sesi-PE abre 300 vagas em dois cursos online gratuitos; saiba como se inscrever