Procon Jaboatão realiza ação sobre direitos do consumidor na orla

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, realizou, no último sábado (22), uma ação de orientação à população nas praias da cidade.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção dos direitos e deveres dos trabalhadores e frequentadores da orla.

Durante a ação, os consumidores foram informados sobre questões essenciais, como a obrigatoriedade de exibição dos preços, a proibição da cobrança de consumação mínima, entre outros direitos fundamentais.

"Estamos aqui para conscientizar tanto os consumidores quanto os comerciantes sobre seus direitos e deveres, fortalecendo o respeito às normas e incentivando as boas práticas comerciais na nossa orla. Por isso, a gestão do prefeito Mano Medeiros está promovendo essa ação, nas praias do Jaboatão", explicou Tacyana Sales, diretora do Procon Jaboatão.

Carla Godoy, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, destacou a importância da ação.

"Ações integradas como essa são fundamentais para garantir que os comerciantes e os consumidores estejam cientes dos seus direitos e responsabilidades, tornando uma relação saudável entre as partes e contribuindo para o ordenamento das atividades."

Comerciantes

Atualmente, a orla do Jaboatão dos Guararapes conta com cerca de 260 comerciantes cadastrados e mais de 400 trabalhadores circulantes.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas que incluem também ações noturnas em bares e restaurantes, onde foram reforçadas orientações sobre a cobrança opcional da taxa de serviços, do couvert artístico e sobre a perda de comanda.

Para mais informações, orientações e denúncias, a população pode entrar em contato com o Procon Jaboatão pelo WhatsApp (81) 97323-7953.

